Минтранс отказал мэрии Нижнего Тагила в выделении денег на покупку новых остановочных павильонов

Минтранс Свердловской области отказал тагильской мэрии в финансировании покупки новых остановочных павильонов для города в 2020 году. По мнению региональных чиновников, затраты на данные цели должен нести муниципалитет. Об этом накануне, 18 февраля, на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил депутатам замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин.

На приобретение объектов в текущем году требуется 21 млн рублей. При этом всего, по данным тагильской мэрии, обустройство остановок общественного транспорта павильонами сейчас необходимо для 310 объектов, из них 250 на автобусных маршрутах. Депутаты предложили чиновникам разработать специальную муниципальную программу по установке павильонов и в рамках неё ежегодно закладывать в бюджете города хотя бы по 4 млн рублей.

Сейчас на территории Нижнего Тагила имеется 396 автобусных и 165 трамвайных остановок. Недавно было установлено пять новых комплексов по 80 тысяч рублей. Они появились в местах с повышенным пассажиропотоком. Окончательно список утвердили после анализа поступающих от жителей города обращений в районные администрации. Изготовили остановочные комплексы заключённые исправительной колонии № 12. МБУ «Сигнал-3» подписало договор с учреждением в 2019 году. Многим жителям города серые остановки из 1990-х не нравятся. Они плохо укрывают от ветра и дождя, а кроме того, не очень эстетично выглядят.