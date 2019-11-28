В Нижнем Тагиле появятся 26 новых светофоров

На дорогах Нижнего Тагила, отремонтированных в рамках нацпроекта БКАД, появятся 26 светофоров. Об этом сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на директора МБУ «Сигнал-3» Вячеслава Сизова. Три объекта установят на Восточном шоссе — на перекрёстках с Северным шоссе, с улицей Автомобилистов и около «УБТ-Сервис». Столько же — на Жуковского. Шесть — в посёлке Старатель, два — на улице Металлургов.

«Все опоры уже в наличии, приступаем к монтажу, — уточнил Сизов. — Работают две бригады по три человека и техника. По контракту должны завершить установку до 25 декабря. Думаю, справимся к 20 декабря. Это современные плоские светодиодные светофоры с обратным отсчётом времени. Их хорошо видно в любое время суток. В городе уже есть подобные модели».

По словам начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрея Лебедева, светофор на перекрёстке Восточного и Северного шоссе будет «умным», чтобы контролировать автомобильный трафик в часы пик. В настоящее время здесь завершаются пусконаладочные работы, и объект начнёт функционировать в ближайшие дни, поэтому автолюбителей просят быть бдительными.