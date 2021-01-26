В Нижнем Тагиле появится улица Владислава Тетюхина

В Нижнем Тагиле одна из новых улиц в проектируемом жилом районе Александровский будет названа в честь основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина. Соответствующее постановление мэра Владислава Пинаева опубликовано накануне на официальном сайте города.

С просьбой назвать одну из улиц Нижнего Тагила именем Тетюхина в мэрию обратился коллектив госпиталя. Отметим, что ранее клиника официально получила имя своего создателя. Добавим, что ещё три улицы в Александровском получат названия в честь выдающихся работников «Уралвагонзавода»: Героев России Михаила Григоревского и Василия Юрьева, заслуженного машиностроителя РФ и почётного гражданина Нижнего Тагила Владислава Андронова. Четвёртая улица в Александровском получит название Народной Воли.