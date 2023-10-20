В Нижнем Тагиле появилась управляющая компания, которая взяла на свой баланс даже неплатёжеспособные дома

В Нижнем Тагиле появилась новая управляющая компания ООО «УКИКО», которая взяла под своё крыло дома с низкой собираемостью платежей за услуги ЖКХ. Зарегистрирована компания в Московской области, однако работать она начала не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Об этом депутатам городской думы рассказал на профильной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству начальник управления ЖКХ мэрии Павел Ивушкин.

В этом году, по словам Ивушкина, без управления остались 58 многоквартирных домов, из них на данный момент только 25 заключили договоры управления после того, как мэрия объявила соответствующие конкурсные процедуры. Всего прошло 8 конкурсов по отбору управляющей организации. По 14 домам конкурсы были отменены, поскольку собственники сами выбрали способ управления. Оставшимся 19 домам управляющие компании выберут до конца года также посредством конкурса.

Как рассказали чиновники, такое число домов остались без УК, поскольку ООО «СТ “Теплотехник”» и «Делодом-НТ» не продлили лицензии на оказание услуг. Эти две компании обслуживали дома в разных частях города — на Вые, Красном Камне, Вагонке и Старателе.

«В этом году у нас зашла управляющая компания из Екатеринбурга. Она берёт все МКД, которые на конкурсе. Наверное, у нас к концу года не будет домов, которые остались без способа управления. Качество работ управляющей компании пока прокомментировать не могу. Они берут и двухэтажные дома, которые вообще были неликвидные. Пока на все вопросы, которые возникают на данных домах, управкомпания реагирует и устраняет. Какое качество — не знаю. Время покажет», — рассказал думцам Павел Ивушкин.

По его словам, новая УК забирала дома не только с максимально высоким тарифом за услуги, но и с самым низким тарифом за содержание имущества, что насторожило депутатов.

В Свердловской области компания взяла в своё управление дома в Серове, Качканаре, Верхней Салде, Берёзовском, Кировграде и Екатеринбурге.

Согласно данным сайта ГИС ЖКХ, фирма была зарегистрирована в феврале 2022 года в Московской области. Учредителем является Сергей Мингазетдинов, генеральным директором — Александр Соколов. Сейчас у компании есть две лицензии на управление многоквартирными домами: одна в Московской области (действует до 5 апреля 2027 года), другая в Свердловской области (до 22 августа 2027 года). Офис компании находится в Екатеринбурге на улице Героев России, 2. В компании числится 10 рабочих, 5 инженеров и 2 руководителя.