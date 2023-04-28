В Нижнем Тагиле появилась онлайн-продажа билетов на автобусы по Свердловской области

В апреле в Нижнем Тагиле появилась возможность онлайн-покупки посадочных билетов в любую часть Свердловской области. Это нововведение появилось на всех региональных государственных автовокзалах, сообщает ИА «Все новости».

Для брони через сайт ticket.autovokzal.org нужна регистрация. Необходимо выбрать конечный пункт, который не ограничивается только наименованиями городов. Так, например, тагильчане могут приобрести билеты до Черноисточинска, Горноуральского и Висима. В форме указываются данные пассажира, оплата билета происходит по банковской карте без комиссии. При посадке нужно предъявить паспорт и билет в бумажном (распечатанном) или электронном виде. К концу 2023 года запланировано разработать мобильное приложение для упрощения процедуры покупки билетов дистанционно. В перспективе тагильчане смогут покупать таким образом билеты и в другие регионы страны.

«Задумка такая: замкнуть не только область, но и другие регионы. Человек, который уезжает в другую область, может купить билет из Нижнего Тагила туда и обратно. Пока это в теории и система сейчас работает только на Свердловскую область. А в будущем выйдем на ближайшие регионы: Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край. Уже сейчас из Нижнего Тагила напрямую мы ездим в Курган, Тюмень и Пермь, в Челябинск пока нет», – говорит директор Нижнетагильского автовокзала Вячеслав Эйвазов.

Также в планах на текущий год поставить на городском автовокзале терминалы для покупки билетов для уменьшения очередей и нагрузки на кассиров. Три таких аппарата сейчас тестируют на Южном автовокзале в Екатеринбурге. Также там планируют внедрить турникеты для проверки билетов на перронах. В Нижнем Тагиле же требования к безопасности смягчили из-за снижения пассажиропотока. В новую систему безопасности в 2019 году вложили почти 30 млн рублей.

«У Минтранса РФ есть требования к автовокзалам, в зависимости от пассажиропотока присваивается категория транспортной безопасности. У нас пассажиропоток, к сожалению, падает, с июля 2022 года наш автовокзал перешёл в более мягкую категорию. Если раньше при входе был досмотр вещей, то сейчас этого нет. Только визуальный контроль, мы напрямую работаем с полицией, если что-то нас заинтересовало или вызывает подозрение, мы их вызываем для разбирательства», – поясняет Эйвазов.