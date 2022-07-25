В Нижнем Тагиле после сильного ливня затопило оживлённые улицы (ВИДЕО) 

Сегодня, 25 июля, около 13:40 в Нижнем Тагиле прошёл сильный дождь с градом. Ливневые колодцы города в очередной раз не справились с мощным потоком воды, которая затопила центральные улицы.

Тагильчане начали публиковать фотографии и видеозаписи в социальных сетях, выражая своё недовольство ситуацией на дорогах. Читатель АН «Между строк» прислал видео с затопленной улицей Индустриальной, которую в 2021 году ремонтировал МУП «Тагилдорстрой».

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев пояснил АН «Между строк», что основной причиной затопления является проводимый на участке ремонт моста на Циолковского, а самое глубокое место затопления находится на стыке асфальтированных поверхностей двух дорог. В данный момент проблема решается, сообщил Васильев.

«Кроме Индустриальной, специалисты МУП “Тагилдорстрой” сегодня ликвидируют затопления на улице Серова, проспектах Мира и Ленина. На Серова конструктив ливневых колодцев такой, что быстро отвести большой объём воды нельзя, это давняя проблема. На участке проспекта Мира мы ремонтируем дорогу, там проблема с колодцем на парковке, её в процессе ремонта предстоит решить, а на Ленина ветками забило люк, в ближайшее время устраним», — рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев.

Кратковременные обильные осадки показывают, что ливневая канализация Нижнего Тагила не справляется со своей задачей: пешеходные переходы покрываются глубокими лужами, грязь с газонов разливается на проезжую часть и тротуары, а дороги становятся непригодными для проезда автомобилей. Ситуация повторяется из года в год. Так, в 2021 году из-за сильного ливня под воду ушли многие центральные улицы города.