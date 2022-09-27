В Нижнем Тагиле после публикации АН «Между строк» похитительница синтезатора известного поп-исполнителя Элвина Грея вернула инструмент в полицию 

После публикации АН «Между строк» укравшая синтезатор Элвина Грея девушка вернула музыкальный инструмент в полицию. Об этом рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 24 сентября около 15:25 в Нижнем Тагиле у гостиницы «Металлург» неизвестные взяли синтезатор команды музыканта Элвина Грея, оставленный по ошибке на скамейке около здания. В этот день заслуженный артист Башкортостана и Татарстана должен был выступать на сцене ДК имени Окунева. На место вызвали полицию и на записях камер видеонаблюдения увидели, как синтезатор уносят двое прохожих.

«После опубликованной накануне информации в СМИ женщина пришла в отдел полиции и сообщила, что нашла музыкальный инструмент. Она объяснила, что прогуливалась в районе гостиницы на улице Металлургов, когда заметила на скамейке коробку. Открыв её, женщина увидела инструмент. Рядом никого не было, поэтому она решила взять его себе», — отметили в ведомстве.

Сейчас музыкальный инструмент находится в ОП № 19 и ждёт своего владельца. Вопрос об избрании ответственности в отношении женщины будет решён по окончании проверки.