В Нижнем Тагиле у известного поп-исполнителя Элвина Грея перед концертом украли синтезатор (ВИДЕО)

24 сентября около 15:25 в Нижнем Тагиле у гостиницы «Металлург» неизвестные украли синтезатор команды музыканта Элвина Грея. В этот день заслуженный артист Башкортостана и Татарстана должен был выступать на сцене ДК имени Окунева.

Инцидент произошёл за несколько часов до концерта. Как рассказала АН «Между строк» директор агентства «Нижнетагильские гастроли» Татьяна Ганенко, техническая группа готовилась к выезду на площадку, загрузила оборудование в автомобиль и отъехала от гостиницы. Через пару минут артисты обнаружили пропажу, но, вернувшись, не нашли инструмент. На место вызвали полицию и на записях камер видеонаблюдения увидели, как синтезатор забирают и уносят двое прохожих. Артисты, по словам Татьяны, были удивлены такому поведению тагильчан.

«На камерах было видно, как двое прохожих, парень и девушка, шли мимо, взяли инструмент и убежали. Заявление в полицию уже написано. Несмотря на происшествие, синтезатору нашли замену и концерт прошёл успешно. Мы получили от зрителей много восторженных отзывов. Элвин Грей — артист, который не очень известен широкой аудитории Нижнего Тагила. Несмотря на это, зал был заполнен более чем на 70%. Зрители хором пели песни на русском, татарском и башкирском языках», — рассказала Татьяна.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили, что заявление поступило в полицию, правоохранители организовали проверку.

Если вы опознали людей на видеозаписи, просьба обратиться в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» или по телефону: +7 (3435) 97-69-32.