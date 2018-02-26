В Нижнем Тагиле после капитального ремонта затопило многоквартирный дом (ВИДЕО)

В многоквартирном доме № 71 по Ленинградскому проспекту, где в прошлом году обрушилось потолочное перекрытие, после капитального ремонта затопило один из подъездов. В результате прорыва трубы отопления горячая вода с чердака через потолочные перекрытия проникла в квартиры на втором и первом этажах.

«Квартиры залиты водой, вещи у людей испорчены. К нам ещё и ехать аварийная бригада не хотела», — рассказала Ura.ru жительница дома.

По словам жильцов, в двухэтажном здании 1958 года постройки недавно был сделан капитальный ремонт. Тогда были заменены кровля и деревянные перекрытия, но следить за состоянием труб собственники вынуждены сами. Из-за накопившихся у дома долгов управляющие компании отказываются брать его к себе на баланс.

«Люди сами выбрали непосредственное управление, кого же теперь винить? Крышу им отремонтировали, а за трубами и прочим имуществом в доме они должны следить сами», — объяснили журналистам в управлении ЖКХ Нижнего Тагила.

Напомним, в августе прошлого года в этом же доме из-за прогнивших деревянных балок обрушилось потолочное перекрытие. Пострадавших не было. Тогда же в мэрии отмечали, что здание не обслуживалось ни одной управляющей компанией, что перекладывает всю ответственность за содержание и ремонт на собственников жилья.