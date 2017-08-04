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07 Авг 2017 12:12 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

Прокуратура Нижнего Тагила ищет виновных в обрушении потолочного перекрытия в жилом доме

Прокуратурой Дзержинского района Нижнего Тагила организована проверка по факту обрушения потолочных перекрытий в подъезде жилого дома № 71 по Ленинградскому проспекту. Днём 6 августа в первом подъезде двухэтажного жилого дома из-за прогнивших деревянных перекрытий обвалился потолок. В результате обрушения пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. По данным ведомства, жилой дом 1958 года постройки. Капитальный ремонт здания запланирован на 2021-2023 годы.

«Прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны уполномоченных организаций, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,  пояснили в надзорном ведомстве.

Как рассказал АН «Между строк» замглавы города по коммунальному хозяйству и строительству Константин Захаров, на место выезжали специалисты МУП «Тагилгражданпроект», которые должны дать экспертное заключение по нанесённому ущербу. По словам чиновника, здание не обслуживалось ни одной управляющей компанией, что перекладывает всю ответственность за содержание и ремонт на собственников жилья.

Агентство новостей «Между строк» 

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