В Нижнем Тагиле в многоквартирном доме обрушилось потолочное перекрытие (ФОТО)

В воскресенье около 11:30 произошло обрушение потолочных перекрытий в первом подъезде жилого доме № 71 по Ленинградскому проспекту. По предварительным данным, потолок рухнул из-за гнилых деревянных балок, которые не выдержали давления. О пострадавших не сообщается. Эвакуация не проводилась. Как рассказали АН «Между строк» свидетели происшествия, на место ЧП выезжали спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего тагила, а также представители управляющей компании и Дзержинской районной администрации.

По словам жителей, есть большая угроза обрушения и во втором подъезде дома. Все обстоятельства ЧП станут известны позже.

Агентство новостей «Между строк»