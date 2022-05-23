В Нижнем Тагиле после драки подростков из-за электронной сигареты на Вагонке возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле в отношении 16-летнего главаря банды, устроившей избиение старшеклассников на Вагонке из-за электронной сигареты, возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», остальные участники инцидента не достигли возраста привлечения к ответственности, однако все будут поставлены на учёт в ПДН.

Молодой человек, как сообщили в ведомстве, на момент совершения преступления уже состоял на учёте. Сейчас ему грозит до 3 месяцев ареста.

20 мая на территории Дзержинского района прошла рабочая встреча, на которую были приглашены директора школ Дзержинского района, руководители ПДН, представители управления образования администрации города и председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Встреча состоялась на базе Дзержинского дворца детского и юношеского творчества и была посвящена профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Согласно статистике, по итогам апреля на территории Дзержинского района количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, снизилось на 25%, в то время как число участников преступлений увеличилось вдвое. На сегодня на учёте в ОДН отдела полиции № 17 состоят более 100 несовершеннолетних.

Напомним, 12 мая на Вагонке произошёл другой инцидент: толпа подростков избила мужчину, сделавшего им замечание. Около 10 человек в возрасте от 13 до 16 лет начали выяснять отношения с взрослым мужчиной. Главарь банды после случившегося был оперативно задержан полицейскими. Им оказался 16-летний молодой человек, который уже состоит на учёте в ПДН. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении ещё троих участников инцидента проводится проверка, по результатам которой будет вынесено обоснованное процессуальное решение.