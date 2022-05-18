В Нижнем Тагиле на 16-летнего главаря банды подростков, избивших мужчину, завели уголовное дело (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции оперативно установили личности всех подростков, которые избивали мужчину у дома на улице Орджоникидзе. Инцидент произошёл вечером 12 мая: потерпевший сделал толпе подростков замечание, за что те жестоко избили его. Они закидывали мужчину осколками кирпичей, били бутылками, пинали с разбегу в голову, а потом снова разбегались врассыпную.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», к нанесению телесных повреждений причастен 16-летний молодой человек. Он состоит на профилактическом учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17.

«Большую часть времени парень проводит на улице в компании подростков, склонных к совершению противоправных деяний. Он воспитывается отцом, неоднократно за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на родителя составлялись административные протоколы», — говорят в полиции.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении ещё троих участников инцидента проводится проверка, позже будет вынесено обоснованное процессуальное решение. Подростки буду находиться под контролем инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних, с ними организуют профилактическую работу.