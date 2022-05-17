В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили мужчину, сделавшего им замечание

Вечером 12 мая на Вагонке толпа подростков избила мужчину, сделавшего им замечание. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, около 10 человек в возрасте от 13 до 16 лет находились в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Орджоникидзе. После нескольких замечаний со стороны жильцов дома молодые люди покинули подъезд и, находясь возле него, начали выяснять отношения с одним из жильцов.

В ходе конфликта подростки нанесли мужчине несколько ударов по телу и голове, а также оказали сопротивление ещё двум взрослым, пришедшим на помощь пострадавшему.

По словам очевидцев, подростки находились в неадекватном состоянии. После того как молодым людям давали отпор, они разбегались по двору, а потом объединяясь группой и снова накидывались на жильца дома. Они закидывали мужчину осколками кирпичей, били бутылками, пинали с разбегу в голову, а потом снова разбегались врассыпную.

«Смотреть на это было просто невозможно. Остановить их тоже было нереально. Неизвестно ещё, чем бы это всё закончилось, если бы не подоспевшие на помощь сотрудники полиции. Хулиганские действия подростков были прекращены только силами группы отдела полиции, которую вызвали жители близлежащих домов», — передаёт слова очевидицы паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавший обратился в травматологический пункт, где ему оказана медицинская помощь.

Впоследствии пятеро подростков, непосредственно наносивших удары, были доставлены в полицию.

Отдел полиции № 17 и прокуратура Дзержинского района проводят проверку, по её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.