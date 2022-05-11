В Нижнем Тагиле на Вагонке старшеклассники избили и поставили на колени троих сверстников из-за электронной сигареты

В Нижнем Тагиле несколько старшеклассников сначала избили троих сверстников, а потом заставили их встать на колени. Инцидент произошёл 7 мая на хоккейном корте «Азимут» на проспекте Дзержинского, напротив дома № 63. Момент драки был заснят участниками событий на телефон и выложен в социальные сети.

Как выяснилось позже, за несколько дней до случившегося пострадавшие сами требовали извинений у одного подростка, который якобы не оплатил купленную у них электронную сигарету. Предполагаемого мошенника они заставили встать на колени и извиниться, после чего разошлись, пожав руки.

Случившееся молодые люди записали на видео. Предполагается, что товарищи вступились за униженного друга и решили поступить с обидчиками похожим образом. Видео с извинениями за электронную сигарету разместили в телеграм-канале «Перец Нижний Тагил» вскоре после публикации избиения.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», опубликованная видеозапись в установленном порядке зарегистрирована, в настоящее время организованы проверочные мероприятия с целью установления личностей участников инцидента. По их итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.