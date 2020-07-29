В Нижнем Тагиле поликлиника № 4 закупила 45 тысяч масок для защиты врачей от коронавируса

45 тысяч медицинских одноразовых масок для лица закупила в конце июля тагильская городская поликлиника № 4 для защиты врачей от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других опасных заболеваний. Поставщиком выступила компания ООО «Медстор» из Санкт-Петербурга. Она предоставит нужное количество средств индивидуальной защиты за 133,6 тысячи рублей. При этом предложенная заказчиком начальная (максимальная) стоимость заключения контракта была в три раза больше — 424,3 тысячи рублей. Помимо ООО «Медстор», в электронном конкурсе участвовали ещё 9 компаний, но они предложили менее выгодные цены за свои услуги.

В закупочной документации отмечается, что маски могут быть изготовлены из высококачественного синтетического материала. Но при их производстве не должны использоваться стекловолокно, натуральный латекс и его производные. Маски обязаны иметь не менее трёх слоёв, гибкий носовой фиксатор, остаточный срок годности — не ранее 1 января 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле подтверждено уже более 1000 случаев COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».