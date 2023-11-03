В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемых в угоне автомобиля 

Двое подозреваемых в угоне автомобиля Ford Focus у жителей Пермского края были задержаны сотрудниками ОП № 16 Нижнего Тагила.

Напомним, инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 10 октября около 13:00 в районе остановки «Рогожино». В момент поездки одному из пермяков стало плохо, компания решила ненадолго остановиться, чтобы отдохнуть на лавочке. Этим моментом воспользовались похитили автомобиля. Они сели в машину и уехали в направлении посёлка Евстюниха. Владельцы автомобиля Ford Focus, обнаружив пропажу автотранспорта, обратились в полицию. Под подозрение правоохранителей попали мужчина и женщина средних лет, которых запечатлела камера видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий тагильские сыщики вышли на двоих местных жителей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль возвращён владельцам.