В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подозреваемых в угоне автомобиля

10 октября около 13:00 в районе остановки «Рогожино» в Нижнем Тагиле был угнан автомобиль Ford Focus. Владельцы машины — жители Пермского края. В момент поездки одному из пассажиров стало плохо. Компания решила ненадолго остановиться, чтобы отдохнуть на лавочке, при этом оставила ключи в замке зажигания. Воспользовавшись моментом, злоумышленники угнали транспортное средство.

Обнаружив пропажу автотранспорта, владельцы обратились в полицию. Просмотрев записи с камер наблюдения «Безопасный город», полицейские установили, что похитители уехали и бросили угнанный автомобиль в посёлке Евстюниха на улице Городской, недалеко от магазина.

«На видеозаписи камер наблюдения запечатлены подозреваемые. Мужчина худощавого телосложения, возрастом 35–40 лет, одет в синюю куртку с капюшоном, рост около 175 сантиметров. С ним была женщина примерно такого же возраста и роста с чёрной сумкой. По словам продавца, мужчина выглядел неопрятно. Предположительно, пара была в состоянии алкогольного опьянения. В ходе установления очевидцев сотрудники полиции выяснили, что данную пару видели на кладбище, возможно собирающую конфеты», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас по данному факту в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску подозреваемых.

Просьба ко всем, кто узнал подозреваемых в угоне автомобиля, сообщить в отдел полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.