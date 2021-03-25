В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемых в ограблении магазина

Вчера, 24 марта, в Нижнем Тагиле полиция задержала двух мужчин 34 и 42 лет, подозреваемых в краже товара из магазина «Монетка» в торговом центре на Металлургов, 58а. Как отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», подозреваемых задержали тем же вечером.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина невысокого роста взял с полки бутылку коньяка и передал приятелю, после чего тот спрятал бутылку за пазуху и пошёл к выходу. Когда охранник попросил мужчину остановиться, между ними завязалась драка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Ленинского района. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и заведомо ложный донос. В последний раз был осуждён по статье 161 УК РФ «Грабёж», но получил наказание, не связанное с лишением свободы.

«Проверяя возможные места его пребывания, сотрудники полиции задержали мужчину в общежитии на Тагилстрое у 42-летнего знакомого, с которым, как выяснилось, он и был в магазине. Оба мужчины к моменту задержания были в изрядном подпитии», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применение насилия», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.