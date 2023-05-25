В Нижнем Тагиле полиция задержала наркодилера

В Нижнем Тагиле в районе Выи сотрудники полиции задержали очередного закладчика наркотических средств. При обыске в квартире 29-летнего неработающего тагильчанина на улице Быкова оперативники обнаружили порядка 50 граммов наркотиков. По результатам проведённой экспертизы изъятых веществ выяснилось, что около 33 граммов — героин, а почти 16 граммов — метадон, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

«Подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При осмотре квартиры в кухонных шкафах полицейские обнаружили наркотики в виде порошка и комочков, часть наркотических веществ была упакована в небольшие пакетики, обмотанные изолентой и подготовленные к реализации через тайники-закладки», — сообщили в полиции.

Оперативники установили, что молодой человек, сам являющийся наркозависимым, с начала года приобщился к незаконной деятельности в качестве закладчика наркотических средств. Получая оптовую партию запрещённых веществ, делил её на «дозы», которые раскладывал в определённых местах. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В 2018 году он получил наказание в виде условного срока.

В отношении тагильчанина следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.