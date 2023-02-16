В Нижнем Тагиле полиция задержала наркодилера

В отделение полиции № 16 Нижнего Тагила обратился 46-летний водитель такси, обнаруживший в оставленном пассажиром рюкзаке свёртки с наркотиками. Мужчина рассказал, что хозяин рюкзака сбежал из авто, не заплатив и забыв на заднем сиденье рюкзак. Владельцем «находки» оказался ранее дважды судимый за хранение наркотических веществ житель Кушвы, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель сообщил правоохранителям, что в вечернее время ему поступил заказ на поездку от дома на улице Красноармейской до Кушвы. В машину к нему сел молодой человек, который, как показалось таксисту, был очень пьян. По пути водитель заехал на заправку в районе посёлка Евстюниха и уточнил у пассажира, есть ли у того деньги на оплату поездки. Пока свидетель рассчитывался за топливо, пассажир сбежал из авто и скрылся в лесополосе.

По возвращении таксист заметил оставленный на сиденье чёрный рюкзак и решил проверить его содержимое. Внутри он обнаружил чёрный пакет с подозрительными свёртками, в которых находилось порошкообразное вещество. Водитель незамедлительно направился в полицию. При досмотре забытого пассажиром рюкзака правоохранители обнаружили пакет с ботинками, футболку, джинсовые шорты, 39 полимерных пакетиков, электронные весы и рулон прозрачной липкой ленты. По результатам исследований эксперты заключили, что в свёртках находится синтетический наркотик мефедрон общей массой около 30 граммов.

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков были организованы оперативно-розыскные мероприятия для задержания владельца рюкзака. Были изучены записи видеонаблюдения в районе посадки пассажира и на заправочной станции. По результатам оперативных мероприятий под подозрение попал житель Кушвы. Нижнетагильские сыщики задержали его в своём городе. Ранее 31-летний кушвинец уже дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере и избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.