В Нижнем Тагиле полиция задержала митингующего против мусорной реформы  

Полиция задержала 34-летнего тагильчанина Алексея Неймышева, который сегодня вышел на одиночный пикет возле ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле. Как рассказал АН «Между строк» сам Алексей, около 13:00 к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и доставили в ОП № 20.

«Полиция вела себя очень корректно, протоколов никаких не составляли, но плакат забрали. Я просто написал объяснения. Продержали там меня около четырёх часов, - рассказал АН «Между строк» Неймышев. – Этой акцией я высказал своё недовольство высказыванием Ольги Глацких, “государство не просило вас рожать”. Ну как так не просило? Меня это очень обидело. А Пинаев нас просто не слышит, ему народ говорит, что мусорная реформа – это грабёж населения, а он нас игнорирует. Ну и к тому же он приезжий, а я не просил его приезжать из Асбеста, поэтому лозунг на плакате подходил под ситуацию. Я не голосовал за него, у меня даже выбора голосовать или нет не было».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали проконтролировать ситуацию по окончании разбирательства.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле открылся всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам», организованный Ольгой Глацких. В мероприятии принияли участие победители и призёры Олимпийских игр, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Леонид Рапопорт, депутаты.