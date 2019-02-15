В Нижнем Тагиле борцы с мусорной реформой организовали пикет у ФОК «Президентский» в день приезда Ольги Глацких

В Нижнем Тагиле борцы с мусорной реформой устроили одиночный пикет возле ФОК «Президентский», где сегодня, 15 февраля, открывается всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам», организованный Ольгой Глацких. Мужчина с плакатом встал недалеко от здания с плакатом «Пинаев, Глацких, мы не просили вас в Тагил приезжать». Сторонники движения «Тагил за перемены» и другие активисты уже две недели выходят на одиночные пикеты, пытаясь привлечь внимание властей разных уровней и добиться снижения тарифа на вывоз ТКО.

Сегодня в ФОКе проходит торжественное открытие турнира экс-главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких. В мероприятии принимают участие победители и призёры Олимпийских игр, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Леонид Рапопорт, депутаты.

Напомним, 3 февраля в городе прошёл митинг против мусорной реформы, в котором приняли участие около сотни тагильчан. Местных чиновников и депутатов на протестном мероприятии не было, поэтому общественники решили ежедневно выходить перед окончанием рабочего дня к зданию администрации. 7 февраля они организовали пикет возле школы № 34 на Тагилстрое, в которую с рабочим визитом приехал уральский полпред Николай Цуканов, и были задержаны полицией. Позже общественники и экологические активисты поставили ультиматум администрации Нижнего Тагила. Они в числе прочего предложили пересмотреть территориальную ответственность региональных операторов и увеличить количество административно-производственных объединений (АПО) до пяти, по числу управленческих округов. Сейчас Свердловская область поделена на три АПО (северный, западный и восточный), где расходы на перевозку мусора до полигонов поровну делятся между жителями АПО вне зависимости от удалённости их населённого пункта от официального полигона. В мэрии пообещали, что все предложения будут доведены до главы города и руководства «Рифея». Несмотря на это, вчера активист из Нижнего Тагила Ярослав Кузнецов вышел с одиночным пикетом уже к зданию правительства Свердловской области. Сегодня общественники появились возле ФОКа.