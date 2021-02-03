В Нижнем Тагиле полиция задержала двух мошенниц, грабивших пенсионерок

В Нижнем Тагиле полиция установила личности двух женщин, которые под видом соцработников обходили квартиры в посёлке Рудник имени III Интернационала. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 45-летняя Стелла и 24-летняя Алла под видом социальных работников попали в квартиру к 79-летней жительнице Тагилстроевского района и похитили 5000 рублей, подменив их билетами банка приколов.

«Установлено, что девушка – мама двух малолетних детей, проживает в посёлке Рудник им. III Интернационала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, но оказалась знакома сотрудникам ОВД, как супруга ранее задержанного за кражи мужчины, который находится в местах лишения свободы. Её старшая подруга имеет за плечами не одну судимость, в большинстве за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В последний раз была осуждена за кражу, освободилась из мест лишения свободы около года назад условно-досрочно. Она сняла квартиру у молодой женщины, оставшейся с двумя детьми и вынужденной сдавать имеющееся жилье для получения дохода, а на деле втянула хозяйку в преступную деятельность. При личном досмотре у нее в куртке были обнаружены билеты банка приколов», – рассказали в полиции.

В ходе следствия было установлено, что 79-летняя пенсионерка – не единственная жертва задержанных женщин. 26 января о краже кошелька из сумки, в котором находилось 6000 рублей и банковские карты, заявила ещё одна пенсионерка с Тагилстроя. Она рассказала, что обнаружила пропажу после похода в местный торговый центр за покупками. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых заметили двух женщин, следовавших за пенсионеркой. Сначала они наблюдали за ней в аптеке, а потом вошли следом в мясной магазин. В дальнейшем при обыске в съёмной квартире сотрудники полиции обнаружили одну из банковских карт, находившихся у пенсионерки в кошельке. По факту кражи также возбуждено уголовное дело.

Полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим подобным преступлениям. В настоящее время молодая мать отпущена под подписку о невыезде, в отношении её старшей подельницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.