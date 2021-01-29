Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность женщин, обманом похитивших деньги у 79-летней пенсионерки

Накануне в полицию обратилась жительница Тагилстроевского района, которая заявила о хищении денег. Пенсионерка рассказала полицейским, что днём, когда её супруга не было дома, она открыла двери двум девушкам, которые представились работниками социальной службы.

Незнакомки сообщили, что в настоящее время идёт обмен денег на новые купюры, и поинтересовались, имеется ли у женщины наличность. Та доверчиво достала пять тысячных купюр, в обмен на которые незнакомки выдали новенькие: две номиналом 2000 и одну — 1000 рублей. Уже после ухода «соцзащитниц» пенсионерка внимательнее рассмотрела банкноты и обнаружила обман: незваные гостьи оставили пенсионерке билеты банка приколов.

В силу преклонного возраста пенсионерка не может описать мошенниц, говорит, что обе худощавые и были в куртках тёмного цвета.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В данный момент проводятся мероприятия по поиску девушек, проверяются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются соседи.