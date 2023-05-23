В Нижнем Тагиле полиция вскрыла квартиру треш-стримера, который за деньги избивал свою собаку. Животное передали зоозащитникам

В Нижнем Тагиле сотрудники поисково-спасательной службы Центра защиты населения в присутствии полицейских вскрыли квартиру и забрали собаку по кличке Чип у живодёра-блогера Булата М., который за донаты избивал её на видео. Информацию АН «Между строк» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В органы внутренних дел стала поступать информация о том, что подозреваемый в жестоком обращении с домашним животным мог расправиться ещё и со своей матерью, которая проживает в этой же квартире. Поэтому было принято решение о проникновении в квартиру силовым методом. Домашний питомец передан в руки зоозащитников для проведения соответствующего обследования на предмет получения возможных травм или увечий со стороны хозяина. К счастью, информация о том, что подозреваемый мог расправится со всоей пожилой матерью, не подтвердилась. Пожилая женщина и собака, фигурирующая в ролике, живы», — сказал АН «Между строк» Валерий Горелых.

Живодёр доставлен в дежурную часть ОП № 17 МУ МВД по Нижнему Тагилу, где в настоящее время его опрашивают сотрудники полиции и устанавливаются более подробные и точные обстоятельства произошедшего. Полиция Нижнего Тагила проводит проверку. На основании заключения специалистов о степени тяжести причинённых увечий и травм животному будет принято соответствующее обоснованное решение.

Напомним, накануне депутат Заксобрания Свердловской области уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов выложил в своём Telegram-канале обращение к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову и попросил провести проверку инцидента. Сегодня, 23 мая, от соседей стало известно, что блогер издевается не только над собакой, но и над своей пожилой мамой. После обострения ситуации в СМИ мужчина сообщил, что в его адрес стали приходить угрозы, впоследствии он скрылся от полиции и зоозащитников в неизвестном направлении.