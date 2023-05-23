Избивший на видео собаку треш-стример из Нижнего Тагила скрывается от полиции и зоозащитников

Треш-стример из Нижнего Тагила Булат М., который за донаты избил на видео своего пса, скрывается от полиции. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне к блогеру пришёл участковый уполномоченный, но квартиру ему никто не открыл.

Отметим, что первоначально показания с тагильчанина взяли сотрудники ОП № 17 вечером 21 мая. Тогда 30-летний нигде не работающий мужчина пояснил, что видео снято ещё 3 месяца назад в шутку его приятелем. Потом друзья поссорились и товарищ таким образом отомстил блогеру. Теперь Булат опасается за свою жизнь, поскольку ему стали поступать угрозы. Как пишет «Газета.ru», по словам соседей, мужчина ведёт асоциальный образ жизни.

«Его все боятся. Он пьёт, дерётся, издевается над всеми, в том числе над своей мамой и собакой. Полиция работает, идёт расследование, но пока Булат остаётся безнаказанным. Местонахождение Булата пока неизвестно. У него есть брат в Башкирии, и, возможно, он забрал Булата», — рассказал изданию сосед стримера.

При этом собака находится в квартире. Сейчас зоозащитники решают, как освободить животное. В полиции заявляют, что пока нет оснований вскрывать квартиру.

«Активисты работают, всегда на связи, в засаде сидят. Собаку хотят забрать все, в том числе и мы. Идёт постоянная слежка за домом, но двери мать Булата не открывает ни в какую и не выходит на разговор. Собаку видели вчера в окне дома, где они проживают. Помогаем, так как жалко очень собаку и хотелось бы забрать от таких хозяев», — говорят соседи.

Напомним, накануне депутат Заксобрания Свердловской области уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов выложил в своём Telegram-канале обращение к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову и попросил провести проверку инцидента.