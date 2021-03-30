В Нижнем Тагиле полиция проверила общепит на наличие нелегальных мигрантов

Полицией Нижнего Тагила в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» выявлено 120 административных правонарушений, 6 материалов впоследствии передано для возбуждения уголовных дел. Всего правоохранителями проверен 231 объект и 232 иностранных работника.

Особое внимание полиции было направлено на заведения общепита, где была выявлена основная часть нарушений. В отношении недобросовестных работодателей составлено 22 административных протокола, 18 из которых — за привлечение иностранцев к трудовой деятельности без разрешения, 4 — за заключение трудовых договоров с иностранными рабочими без уведомления органов полиции в трёхдневный срок.

По итогам проверок на нарушителей наложены штрафы на сумму более 320 тысяч рублей, а взыскано с учётом ранних штрафов 365 тысяч рублей.