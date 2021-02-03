Общество

В Нижнем Тагиле полиция потребовала снять с балкона баннер в поддержку Навального

03.02.2021 12:39
В Нижнем Тагиле полиция потребовала снять с балкона баннер в поддержку Навального

Сотрудники отдела полиции № 20 Нижнего Тагила потребовали от 37-летнего местного жителя снять баннер «Свободу Навальному», который тот повесил на своём балконе на третьем этаже дома № 70 по Уральскому проспекту. Как рассказал АН «Между строк» автор инсталляции Евгений, плакат он повесил вечером 1 февраля и уже на следующий день к нему в гости пришёл сотрудник полиции.

«В 18:00 полицейский ждал меня у двери. Говорит, что весь день ждал. Я написал ему в протоколе, что отказываюсь давать показания по 51-й статье Конституции. Его это устроило, ему нужна была бумажка, что он провёл опрос. Всё было без угроз, просто вежливо просили снять», пояснил Евгений.

Позже мужчине позвонил человек, который представился начальником ОП № 20 и ещё раз попросил снять банер, поскольку это нарушает статью 14 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях». Согласно документу, самовольное размещение объявлений, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вне мест, специально отведённых для этого органами местного самоуправления муниципальных образований, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей.

«Вчера уже поздно вечером пришёл ещё полицейский. Сказал, что им звонит начальство, всех подняли на уши, надо, чтоб плакат сняли. Мы решили снять. В принципе, я нормально отношусь к полицейским, и я верил, что не будет какой-то жести (как её и на митингах-шествиях не было). Полицейские были вполне вежливыми и не сделали ничего плохого. Фактически мы сняли из-за их настойчивых просьб и собственного страха», рассказал Евгений.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались. Руководитель «Центра юридических консультаций» Екатерина Зубкова пояснила АН «Между строк», что любые изменения внешнего облика зданий необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, даже если это не рекламные или агитационные материалы. При этом юрист уточнила, что балконные плиты являются общедомовым имуществом, поэтому для размещения каких-либо баннеров раньше требовалось разрешение собственников МКД. Но в последние годы суды разрешают обходиться без этой процедуры.   

Напомним, Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима, приняв ходатайство ФСИН об отмене условного срока. При этом судья зачла срок домашнего ареста, поэтому в колонии политик проведёт 2 года и 8 месяцев. Кроме того, Навальному назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. 

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