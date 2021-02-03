В Нижнем Тагиле полиция потребовала снять с балкона баннер в поддержку Навального

Сотрудники отдела полиции № 20 Нижнего Тагила потребовали от 37-летнего местного жителя снять баннер «Свободу Навальному», который тот повесил на своём балконе на третьем этаже дома № 70 по Уральскому проспекту. Как рассказал АН «Между строк» автор инсталляции Евгений, плакат он повесил вечером 1 февраля и уже на следующий день к нему в гости пришёл сотрудник полиции.

«В 18:00 полицейский ждал меня у двери. Говорит, что весь день ждал. Я написал ему в протоколе, что отказываюсь давать показания по 51-й статье Конституции. Его это устроило, ему нужна была бумажка, что он провёл опрос. Всё было без угроз, просто вежливо просили снять», — пояснил Евгений.

Позже мужчине позвонил человек, который представился начальником ОП № 20 и ещё раз попросил снять банер, поскольку это нарушает статью 14 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях». Согласно документу, самовольное размещение объявлений, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вне мест, специально отведённых для этого органами местного самоуправления муниципальных образований, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей.

«Вчера уже поздно вечером пришёл ещё полицейский. Сказал, что им звонит начальство, всех подняли на уши, надо, чтоб плакат сняли. Мы решили снять. В принципе, я нормально отношусь к полицейским, и я верил, что не будет какой-то жести (как её и на митингах-шествиях не было). Полицейские были вполне вежливыми и не сделали ничего плохого. Фактически мы сняли из-за их настойчивых просьб и собственного страха», — рассказал Евгений.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались. Руководитель «Центра юридических консультаций» Екатерина Зубкова пояснила АН «Между строк», что любые изменения внешнего облика зданий необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, даже если это не рекламные или агитационные материалы. При этом юрист уточнила, что балконные плиты являются общедомовым имуществом, поэтому для размещения каких-либо баннеров раньше требовалось разрешение собственников МКД. Но в последние годы суды разрешают обходиться без этой процедуры.

Напомним, Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима, приняв ходатайство ФСИН об отмене условного срока. При этом судья зачла срок домашнего ареста, поэтому в колонии политик проведёт 2 года и 8 месяцев. Кроме того, Навальному назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.