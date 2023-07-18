В Нижнем Тагиле полиция нашла поджигателя Land Rover

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Land Rover, который произошёл ночью 15 июля у дома № 77 на улице Карла Маркса.

Напомним, хозяйка иномарки в этот момент находилась в гостях. Из окна она увидела, что горит её автомобиль. Очевидцы потушили машину до приезда пожарных, но автомобиль значительно обгорел. Повреждены правая дверь, крыло, электропроводка и переднее колесо. Сумма причинённого ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции № 16 выяснили, что до происшествия женщина рассталась со своим сожителем. После расставания они находились в конфликтных отношениях. Оперативники проверили мужчину на причастность к совершённому преступлению, но версия не подтвердилась.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками были изучены видеозаписи с камер наблюдения, в результате по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего местного жителя, который оказался хорошим знакомым бывшего сожителя заявительницы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. По словам мужчины, на такой поступок его толкнули постоянные жалобы друга на его бывшую возлюбленную. Без ведома приятеля он решился на поджог автомобиля, так как посчитал, что таким образом он может чем-то “помочь” другу», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога). Мужчина заявил, что не планировал сжечь иномарку, а хотел лишь «навредить» покрытию. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.