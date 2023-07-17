В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли иномарку

В Нижнем Тагиле ночью 15 июля на улице Газетной сгорел легковой автомобиль Land Rover. Сообщение о возгорании поступило в 02:58. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава. Ликвидировать огонь удалось в течение двух минут.

«В момент возгорания хозяйка находилась в гостях. Из окна она увидела, что горит её автомобиль. Подручными средствами жильцы справились с огнём. Прибывшие расчёты спасателей только констатировали ликвидацию возгорания. Повреждены кузов и салон машины на площади в квадратный метр», — рассказали ИА «Все новости».

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Материалы расследования передали в отдел полиции № 16.