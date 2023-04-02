В Нижнем Тагиле полиция нашла 14-летнего сбежавшего подростка

Пропавший 29 марта 14-летний Владимир Киреев найден правоохранителями рядом со школой на улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», добавив, что ребёнка передали матери, а в дальнейшем с ним будут работать профессиональные психологи.

Ранее в полиции отмечали, что подросток неоднократно уходил из дома, но всегда возвращался. Последний побег произошёл 13 марта, тогда мальчик вернулся домой самостоятельно.