В Нижнем Тагиле полиция начала проверку после падения с крыши ледяной глыбы на автомобиль с ребёнком

Полицией Нижнего Тагила организована проверка по факту падения ледяной глыбы на припаркованный во дворе дома № 57 по улице Ленина автомобиль Opel. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл в воскресенье, 17 февраля, около 13:00. На место происшествия выехали сотрудники ОП № 16, которые зафиксировали повреждения автомобиля и опросили свидетелей.

По информации TagilCity.ru, в это время хозяин автомобиля припарковал транспортное средство возле подъезда и помогал жене погрузить вещи в салон. При этом на заднем сиденье автомобиля находился маленький ребёнок. Глыба разбила лобовое стекло и деформировала капот. Ребёнок и мужчина не пострадали.

В УК «Управдом», которая занимается обслуживанием данного здания, считают, что снег упал не с крыши, а с карниза балкона.