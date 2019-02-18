В Нижнем Тагиле полиция начала проверку после падения с крыши ледяной глыбы на автомобиль с ребёнком

Полицией Нижнего Тагила организована проверка по факту падения ледяной глыбы на припаркованный во дворе дома № 57 по улице Ленина автомобиль Opel. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл в воскресенье, 17 февраля, около 13:00. На место происшествия выехали сотрудники ОП № 16, которые зафиксировали повреждения автомобиля и опросили свидетелей.
По информации TagilCity.ru, в это время хозяин автомобиля припарковал транспортное средство возле подъезда и помогал жене погрузить вещи в салон. При этом на заднем сиденье автомобиля находился маленький ребёнок. Глыба разбила лобовое стекло и деформировала капот. Ребёнок и мужчина не пострадали.
В УК «Управдом», которая занимается обслуживанием данного здания, считают, что снег упал не с крыши, а с карниза балкона.
«На автомобиль упал снег, который образовался на козырьке балкона квартиры на верхнем этаже, — пояснил телекомпании "Тагил-ТВ" исполнительный директор УК "Управдом" Евгений Маруков. — Каждый собственник обязан следить за своим балконом и убирать снег и наледь. Пока претензий в письменной форме от пострадавшей стороны к нам не поступало».