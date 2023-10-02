В Нижнем Тагиле полицейский за 150 тысяч рублей пообещал задержанному отмазать его от тюрьмы

В Нижнем Тагиле 23-летний бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в мошенническом хищении 150 тысяч рублей у задержанного под предлогом привлечения к ответственности по более мягкой статье.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», с целью личного обогащения совершил мошеннические действия с использованием своего служебного положения в отношении доставленного в отдел полиции мужчины.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» вечером 18 мая 2022 года был задержан мужчина, а также была установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств). В этот же день сотрудник полиции, находясь в помещении служебного кабинета ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», где проводился личный досмотр задержанного, увидел, как у последнего при себе хранятся денежные средства купюрами номиналом 5 тысяч рублей, которые в ходе его личного досмотра не изымались.

«Полицейский сообщил доставленному о якобы имеющихся доказательствах его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков и ввёл мужчину в заблуждение относительно якобы имеющейся у него возможности за незаконное денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей смягчить ответственность за содеянное. В действительности же полицейских каких-либо действий в интересах доставленного предпринять не мог и не намеревался. Введённый в заблуждение гражданин передал сначала имеющиеся у него 50 тысяч рублей, а впоследствии передал полицейскому ещё 100 тысяч рублей. Фигурант, получив мошенническим путём деньги, распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

«20 февраля текущего года должностное лицо, о котором идёт речь, было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия. Если его вина будет доказана судом, он понесёт и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Не остались в стороне в связи с ЧП по личному составу и три непосредственных руководителя задержанного. За упущения в профилактической работе с подчинёнными они по итогам служебной проверки предупреждены о персональной ответственности за подобные факты», — пояснил АН «Между строк» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 6 лет.