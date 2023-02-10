В Нижнем Тагиле полицейские задержали наркозакладчицу из Омска и её друга. Молодые люди во время своей «работы», нервно озираясь по сторонам, выходили из лесополосы в районе улицы Калинина. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники ППС днём обратили внимание на странную пару: парень и девушка явно чего-то опасались. Такое поведение было знакомо стражам порядка, поэтому они сразу приняли решение доставить подозреваемых в отдел полиции для уточнения подробностей.

В дежурной части стало известно, что накрозакладчиком оказалась 19-летняя девушка из Омска, компанию ей составил 28-летний приятель. Омичка призналась, что делала тайники с запрещённым веществом. Эту информацию она подтвердила, показав фото в своём телефоне.

При обыске их съёмной квартиры полицейские обнаружили доказательства незаконного бизнеса молодых людей. По данным следствия, девушка, находясь дома в Омской области, откликнулась в мессенджере на вакансию о прибыльной работе — ей предложили командировку в Нижний Тагил. Тогда омичка в середине января в сопровождении близкого друга поехала на задание, но полицейские не дали молодой паре заработать лёгкие деньги.

Сотрудники правоохранительных органов установили места тайников и нашли спрятанные девушкой наркотики.

«Эксперты-криминалисты провели исследование предоставленных свёртков. Результаты показали, что содержимым всех упаковок было производное метилэфедрона, общая масса изъятого запрещённого вещества составила более 35 граммов. Характерные свёртки, обмотанные изолентой, были обнаружены во всех районах Нижнего Тагила: 4 свёртка в лесном массиве в районе задержания, на улице Носова и Кирова, а также на улице Садоводов и Панфилова», — уточнили в полиции.

В отношении 19-летней омички следственным подразделением МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в крупном размере. Обвиняемую заключили под стражу. Её друг проходит свидетелем по уголовному делу.