В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки на Красном Камне (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские по камерам видеонаблюдения нашли и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». По версии следствия, задержанный выхватил у женщины из рук сумку с деньгами и документами и убежал. Инцидент произошёл 24 марта около 09:20 на улице Красных партизан, 7.

В отделе полиции № 18 мужчина признался, что в тот день распивал алкоголь в компании приятелей и был изрядно пьян. По дороге домой он обратил внимание на одинокую пенсионерку и пошёл за ней. У самого её дома злоумышленник с силой вырвал у женщины из рук сумку и быстро скрылся с места происшествия. Из сумки он забрал 30 тысяч рублей и документы, а остальное содержимое выбросил.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).