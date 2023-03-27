В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, ограбившего пенсионерку на Красном Камне

24 марта около 09:20 неустановленный молодой человек напал на 61-летнюю женщину на улице Красных партизан, 7 и украл у неё сумку с деньгами и документами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, сейчас идут розыскные мероприятия, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Правоохранители установили, что пенсионерка утром по дороге домой зашла в несколько магазинов. При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские заметили молодого человека, который всё это время шёл за ней следом.

У самого дома злоумышленник вырвал у женщины сумку зелёного цвета с такой силой, что ручка от сумки оторвалась и осталась у женщины в руках. Преступник быстро скрылся с места происшествия. Добычей злоумышленника стали 30 тысяч рублей и документы потерпевшей. В настоящее время в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Приметы подозреваемого: рост примерно 175 сантиметров, среднее телосложение, в чёрной куртке из водоотталкивающего материала, светло-синих джинсах, на голове кепка чёрного цвета, на которую был надет серый капюшон.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, кому знаком этот молодой человек, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02.