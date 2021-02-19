В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина «Магнит»

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на магазин «Магнит» по улице Володарского, 1 неоднократно судимого за кражи 38-летнего мужчину.

Преступление было совершено 14 февраля. На записи с камер наблюдения видно, как злоумышленник ходит по торговому залу и набирает продукты в корзину. Заметив, что клиент направился к выходу, не оплатив покупку, сотрудники магазина попытались преградить ему путь, но грабитель достал нож и начал угрожать им, после чего покинул магазин.

«Оперативники внимательно изучили записи с камер наблюдения, установленных в помещении супермаркета, а также в близлежащем районе. Личность мужчины удалось установить быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Дзержинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска задержали его и доставили в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как пояснили в пресс-группе, задержанный мужчина освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила в ноябре 2019 года, где отбывал наказание за совершение кражи. В 2020 году вновь был осуждён за кражу и получил наказание, не связанное с лишением свободы.

Отделом полиции № 17 возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Разбой, совершённый с применением оружия», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативные сотрудники проверят его на причастность к другим аналогичным преступлениям.