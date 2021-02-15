В Нижнем Тагиле мужчина с ножом ограбил магазин «Магнит» (ВИДЕО)

14 февраля в Нижнем Тагиле мужчина с ножом ограбил магазин «Магнит» на улице Володарского. На записи с камер наблюдения видно, как злоумышленник ходит по торговому залу и набирает продукты в корзину. Заметив, что клиент направился к выходу, не оплатив покупку, сотрудники магазина попытались преградить ему путь, но грабитель достал нож и начал угрожать им, после чего покинул магазин.

«В отдел полиции № 17 поступило обращение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Личность мужчины устанавливается», — пояснили паблику «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское»

Также подписчики паблика сообщают, что данный гражданин и ранее посещал этот магазин, набирал товар и уходил без оплаты.