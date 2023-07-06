В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух подростков-курьеров, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. В качестве курьеров они забрали у пожилых людей более 600 тысяч рублей и перевели полученные деньги на неизвестные счета. Установлена их причастность к совершению 4 преступлений на территории города и пригорода, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Один из подростков получил деньги от 73-летней тагильчанки, проживающей на ГГМ и у 76-летнего жителя Вагонки. Во обоих случаях пенсионеры думали, что «спасают» своих знакомых и родственников от уголовной ответственности. Второй юноша по этой же схеме получил деньги у 83-летней пенсионерки, проживающей на улице Садовой и 87-летней жительницы села Лая.

«Одной из пострадавших стала пенсионерка, жительница улицы Дружинина, мошенники через курьера похитили у неё более 130 тысяч рублей. Потерпевшей звонили от лица её подруги, которая якобы спровоцировала дорожную аварию, в результате которой пострадала девочка и она сама. По сценарию трубку передавали и “медсестре”, и “представителю силовых структур”, все они требовали передачи наличных денежных средств, иначе подруга будет привлечена к уголовной ответственности. Звонившие все время держали жертву на проводе и ни на минуту не давали отвлечься от беседы. Женщина проехала в отделение банка, где обналичила свой сберегательный счёт. Позже по телефону пенсионерке сказали приготовить деньги, за которыми приедет молодой человек. Появившемуся молодому человеку она передала пакет с деньгами. Вскоре тагильчанка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию», — рассказали в ведомстве.

Оперативники отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» установили подозреваемых и пригласили в отдел. Подростки рассказали, что нашли, как им казалось, безобидную подработку в одном из мессенджеров. Там сообщалось, что нужны сотрудники для доставки продуктов, цветов, денег и документов. Они обратились по такому объявлению, у них попросили паспортные данные, после чего на связь вышел неизвестный молодой человек, который разъяснил, в чём заключается работа. После на телефон начали поступать адреса, откуда необходимо было забирать деньги, класть их на банковскую карту, после чего переводить на неизвестные счета. По словам задержанных, заработок был не от процента полученной суммы, куратор называл сколько можно оставить себе.

Ранее молодые люди в поле зрение правоохранителей не попадали, но после случившегося, их поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних, родителям подростков придётся найти возможность возместить потерпевшим причинённый ущерб.

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют молодёжи воздержаться от подобных предложений по трудоустройству, какими бы выгодными не были условия и заработок. Вас должно насторожить следующее: ваш работодатель пишет вам от неизвестного лица, ваше общение происходит исключительно в мессенджерах, вам обещают заработать лёгкие и быстрые деньги. Всё это говорит о криминальном характере заработка. Рано или поздно вы попадёте в поле зрения правоохранительных органов и станете фигурантом уголовного дела», — напомнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.