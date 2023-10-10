В Нижнем Тагиле полицейские за 4 дня наловили 47 водителей-должников

С 2 по 6 октября на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа прошла операция ГИБДД «Должник» по выявлению водителей с задолженностью по штрафам. В ходе неё сотрудниками полиции было составлено 47 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок), которые сотрудники ГИБДД направили в суд для принятия процессуального решения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Поиском должников в период мероприятия занимались не только сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов, но и участковые уполномоченные полиции.

Отметим, что, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, «неуплата административного штрафа в срок» влечёт за собой наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного ранее штрафа, но не менее одной тысячи рублей. А также возможен административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию об имеющихся административных штрафах по линии ГИБДД можно получить на сайте портала государственных услуг, а также в отделении ГИБДД по адресу: Нижний Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет № 17.