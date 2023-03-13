В Нижнем Тагиле полицейские спасли женщину, которая намеревалась покончить с собой после ссоры с мужем 

В Нижнем Тагиле сотрудники патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России командир взвода старший лейтенант Александр Сторожука, прапорщик Богдан Шадрин и сержант Ольга Булгакова вместе с коллегами из ведомственной охраны железнодорожного транспорта спасли от падения с моста на станции Смычка 50-летнюю тагильчанку, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Патрулируя днём вверенную территорию, полицейские получили тревожное сообщение от работников станции. Железнодорожники рассказали, что на пешеходном мосту, проходящем над путями, находится женщина, которая, предположительно, намеревается покончить жизнь самоубийством.

«Будучи в 200 метрах от указанного объекта транспортной инфраструктуры, стражи порядка и сотрудники ВОХР оперативно подоспели к месту событий и успели перехватить гражданку, которая пыталась перелезть через ограждение моста», — отметили в ведомстве.

Правоохранители доставили тагильчанку в дежурную часть Линейного отдела полиции, куда незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у женщины состояние шока. После осмотра её передали матери, госпитализация женщине не потребовалась.

Сотрудники полиции выяснили, что тагильчанка официально трудоустроена, ранее проблем с законом не имела. Она призналась, что действительно намеревалась дождаться проходящего поезда и совершить необдуманный поступок. В качестве причины назвала стресс на фоне ссоры с супругом.