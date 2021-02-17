В Нижнем Тагиле полицейские собрали 14000 образцов ДНК и раскрыли громкое убийство мамы с дочкой в 2018 году на Вагонке

Сотрудники полиции Нижнего Тагила вычислили предполагаемого убийцу 36-летней Ольги Н. и её 12-летней дочери Валерии (имя изменено. — Прим. ред.).

Напомним, трагедия произошла 21 октября 2018 года в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту. Судмедэкспертиза установила, что мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана. Следствие не исключало изнасилование. От соседей стало известно, что женщина вела асоциальный образ жизни и ежедневные пьянки в её квартире были обычным явлением.

«Над раскрытием преступления работала большая группа полицейских из разных отделов, в том числе и уголовного розыска. Дело находилось на личном контроле начальника управления Ибрагима Абдулкадырова. Была проведена большая аналитическая работа, отрабатывались лица, ранее судимые за подобные преступления, даже если они уже находились в местах лишения свободы, но на момент преступления были на свободе. Полицейские выезжали даже в другие города, чтобы взять образцы ДНК у подозреваемых», — рассказал АН «Между строк» источник в силовых структурах.

В январе 2021 года в рамках расследования полицейские провели масштабную операцию по сбору образцов ДНК у жителей Нижнего Тагила. Всего было собрано около 14 тысяч анализов в разных районах города. На днях пришёл ответ из лаборатории — один из тестов на 90% совпал с образцами ДНК, найденными на телах потерпевших. Он принадлежал пожилой женщине, которая, как потом выяснилось, является матерью подозреваемого.

«У этого 40-летнего мужчины ранее были любовные отношения с Ольгой. В тот вечер он опять пришёл к ней, они там вместе выпили, возможно, ещё что-то употребили, потом поссорились и он её изнасиловал, а потом убил. Потом то же самое он проделал и с девочкой», — говорит источник.

Подозреваемый в двойном убийстве уже был ранее судим за изнасилование и кражи и являлся членом банды угонщиков, которая промышляла на территории Свердловской области. В 2019 году преступная группировка была выявлена и осуждена. Сам подозреваемый находился в колонии, когда к нему вновь пришли тагильские сыщики. Анализ его ДНК показал полное совпадение с контрольным образцом, и мужчина дал признательные показания.