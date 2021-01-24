Полиция Нижнего Тагила начала поквартирный обход жителей Вагонки по делу об убийстве матери и дочери в 2018 году

Сотрудники полиции Нижнего Тагила начали приходить к жителям Вагонки, чтобы получить дополнительную информацию о двойном убийстве, которое произошло в 2018 году. По словам тагильчан, за отказ давать показания, им грозят повесткой в Следственный комитет.

О том, что полиция начала поквартирный обход сообщил тагильчанин Анатолий. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, кто сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой 23 января и начали спрашивать об имеющейся информации.

«Пришла сотрудник полиции. Рассказала, что совершает поквартирных обход по поводу какой-то не то кражи, не то убийства, которые были в 2018 году. Спросила, не слышал ли я чего. <…> Сказал, что не слышал, и уже собрался закрыть дверь, но полиционер настаивала на опросе. Хотела заполнять бланк, приготовилась писать всё тут же на лестничной площадке. Извинился, сказал, что вообще-то я не могу прям сейчас. <…> Сказала, что меня тогда вызовут повесткой в СК, чтобы взять объяснение, не продавали ли мне краденые вещи», — написал тагильчанин.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что поквартирный обход касается убийства женщины и её 12-летней дочери. Напомним, трагедия произошла вечером 21 октября 2018 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Как сообщал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, в собственной квартире в многоквартирном доме по Ленинградскому проспекту были убиты 13-летняя девочка и её 36-летняя мать.

«По всей квартире были разбросаны бутылки, мать вела асоциальный образ жизни, поэтому девочка долгое время жила у бабушки на Гальянке, — заявлял собеседник редакции. — Женщина скончалась от ножевых ранений, а девочку, предположительно, задушили, она была связана. Предполагаемый преступник скрылся с места преступления».

В ноябре 2020 года ГУ МВД области объявляло награду в 1 млн рублей за сведения о предполагаемом убийце, правоохранители также опубликовали фоторобот подозреваемого в совершении преступления. Недавно главное управление МВД по Свердловской области объявило о готовности заплатить 100 тысяч рублей за информацию о гаджетах, похищенных при совершении убийства.