Полиция объявила награду в 100 тысяч рублей за информацию о гаджетах, похищенных при совершении двойного убийства в Нижнем Тагиле

Главное управление МВД по Свердловской области готово заплатить 100 тысяч рублей за информацию о технике, похищенной 21 октября 2018 года из квартиры в Нижнем Тагиле при убийстве женщины с 12-летней дочерью, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из жилища пропали планшет Samsung SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с надписью Hello Kitty, а также ноутбук Lenovo с серийным номером G580 WBO7066248 в корпусе чёрного цвета. На данный момент убийство пока не раскрыто. Оперуполномоченные прорабатывают до мельчайших деталей все имеющиеся зацепки», — рассказал Валерий Горелых.

Органы внутренних дел обращаются с просьбой ко всем, кто может владеть сведениями о местонахождении ноутбука и планшета, сообщить об этом. Контактные телефоны: дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-60-02.

В ноябре 2020 года ГУ МВД области объявляло награду в 1 млн рублей за сведения о предполагаемом убийце, правоохранители также опубликовали фоторобот подозреваемого в совершении преступления.

«К ЧП может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост около 170 см. Он был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца», — сообщил полковник Горелых.

Напомним, убийство произошло вечером 21 октября 2018 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Как сообщал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, в собственной квартире в многоквартирном доме по Ленинградскому проспекту были убиты 13-летняя девочка и её 36-летняя мать. По неподтверждённой информации, ребёнок учился в седьмом классе школы № 61.