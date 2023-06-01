В Нижнем Тагиле полицейские ищут пропавшую без вести 55-летнюю женщину

В Нижнем Тагиле без вести пропала 55-летняя Алевтина Ильина. С 4 мая её разыскивают родственники и полицейские. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением в органы внутренних дел 25 мая обратилась сноха пропавшей. Женщина сообщила, что свекровь ушла из дома 3 мая и до сих пор не вернулась.

По словам родственников, пропавшая злоупотребляет спиртными напитками и ранее уже уходила из дома на несколько дней в неизвестном направлении, а потом возвращалась. Женщина невысокого роста — 163–165 см, среднего телосложения. Цвет глаз серо-зелёный, волосы русые ниже плеч. В день пропажи была одета в серую кофту, чёрную юбку и чёрные женские ботинки. С собой у неё была чёрная сумка. Особые приметы: на правой щеке имеется родинка, сообщили в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» просят всех, кто видел эту женщину или знает, где она может находиться, позвонить по телефону +7 (3435) 97-68-02.