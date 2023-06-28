В Нижнем Тагиле поисково-спасательную службу возглавил новый руководитель

Сегодня, 28 июня, начальником поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» назначен спасатель 1 класса Андрей Вилисов. Как сообщили в учреждении, Андрей отработал в службе 12 лет. Он неоднократно принимал участие в спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

«За период работы зарекомендовал себя с положительной стороны. Обладает стремлением к самосовершенствованию. Участвует в оказании помощи специальным службам при спасении людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в поисково-спасательных работах по поиску людей, заблудившихся в лесу, в тушении лесных пожаров. При проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ действует грамотно, решительно, проявляя при этом разумную инициативу. Обладает хорошими организаторскими способностями, пользуется авторитетом и уважением среди коллег», – отметили в учреждении.

За высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга Андрей Вилисов награждён почётными грамотами и благодарностями руководителя учреждения, а также благодарностями администрации города и благодарственным письмом главы города.

В МБУ «Центр защиты населения» отметили, что Андрей Вилисов решительно нацелен на повышение боеготовности подразделения, укрепление материально-технической базы и внедрение современных спасательных технологий.