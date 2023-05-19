В Нижнем Тагиле почти 700 подростков записались в отряды мэра 

В Нижнем Тагиле в этом году 685 детей записались в трудовые отряды мэра. Каждое лето подростки пытаются подзаработать в отрядах мэра, убирая улицы и объекты города. Дети участвуют в благоустройстве парков и скверов, всем выдают инвентарь и спецодежду. Однако в этот раз принять всех желающих не смогли из-за ограниченного финансирования, сообщает ИА «Все новости».

Записаться в отряд мэра могли подростки от 14 до 17 лет. В этом году на поддержку мероприятия в бюджете нашли только 11,5 млн рублей, хотя в 2022 году сумма была ещё меньше — 9 млн рублей.

По словам замначальника управления мэрии по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Анны Афонасьевой, в первую очередь записывали детей участников спецоперации, заявки подали девять человек. Также в приоритете были дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. В каждом отряде трудится около 10–15 человек.

Ребята работают по четыре часа пять дней в неделю. Чтобы устроить на работу как можно больше желающих, смены сократили до трёх недель вместо месяца. Таким образом, доход каждого подростка составит 7004 рубля, дополнительно есть надбавка от Центра занятости в размере 1600 рублей.

Ещё одна возможность заработать у тагильских подростков будет в июне: во Дворце молодёжи пройдёт биржа труда. На данный момент вакансии предоставили 11 компаний, среди которых «Уралвагонзавод», «УБТ-Сервис», питомник Горзеленхоза, общепит и салоны сотовой связи.