В Нижнем Тагиле плотину у Лисьей горы могут закрыть на 2 года

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на пресс-конференции, прошедшей 7 ноября в Доме журналистов в Екатеринбурге, обсудил будущие строительные проекты в городе. Мэр отметил, что плотина на улице Челюскинцев находится в аварийном состоянии и, по заключению экспертов, требует скорейшего ремонта.

«Одной из важных программ для города является капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев. Сам проект очень сложен в реализации. Состояние плотины признано аварийным, на это есть экспертное заключение. Данная транспортная ветка — это основная магистраль из спального района ГГМ и Голый Камень, соединяющая Гальяно-Горбуновский массив с центром города в последующие микрорайоны», — поясняет Владислав Пинаев.

Для того чтобы произвести строительные работы, администрация города будет вынуждена перекрыть дорогу по улице Челюскинцев на срок до двух лет. Именно такой срок запланировала подрядная организация. Сам глава города не согласен с этим решением.

«Сейчас мы с подрядной организацией работаем вплотную. Было принято решение осушать плотину. Дальше необходимо строить дамбу и возводить новые трубы. Сложность строительства заключается в том, что место плотины — это центр города и работы будут перекрывать движение транспорта. Подрядчик заявляет, что дорога будет заблокирована на два года, но мы всё таки настаиваем, чтобы перекрытие движения не превышало года», — комментирует ситуацию Владислав Пинаев.

Напомним, что капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле около музея-завода оценили в 2 млрд рублей. Эскизом будущей постройки занималась екатеринбургская компания «Уралкомплект-Наука», получившая за разработку проектной документации 50 млн рублей. Сам проект был выполнен в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX — начала XX века.