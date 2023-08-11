Ремонт плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле оценивается в 2 млрд рублей

Капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле около музея-завода оценивается в 2 млрд рублей. Об этом Владислав Пинаев рассказал в интервью газете «Тагильский рабочий». Начать поиск подрядчика в мэрии планируют только после финансирования проекта Восточного объезда, на данный момент регион не выделил средства на эти нужды.

Восточный объезд должен соединить Южный подъезд к Нижнему Тагилу с Салдинским шоссе. Он будет начинаться в районе нового моста через Тагильский пруд. Проект включили в госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года».

«Мы с губернатором обсудили этот вопрос. Мнение Евгения Владимировича совпадает с нашим. Сначала надо сделать объезд и уже потом закрывать плотину. Это очень важная транспортная развязка с интенсивным движением, которая соединяет две части города. Да, построили мост, но на Свердловском шоссе будут пробки. Это раньше многие жили и работали на Вагонке, редко бывали в центре, теперь перемещений намного больше. До конца года завершим создание проекта ремонта плотины. Он очень тяжело идёт. Это сложное гидротехническое сооружение, не каждый подрядчик возьмётся за работу. Сложностей добавляет наличие рядом объектов культурного наследия. Будут готовы оба проекта — ещё раз соберёмся со специалистами, спросим мнение губернатора и только тогда примем решение. Конечно, мнение жителей не менее важно», — рассказал Владислав Пинаев.

Сейчас плотина, соединяющая центр города и ГГМ, находится в аварийном состоянии. Напомним, что разработку проектной документации её реконструкции осуществляет екатеринбургская компания ООО «Уралкомплект-Наука». За свои услуги она получит 50 миллионов рублей. Проектировщики должны разработать эскизный проект реконструируемого объекта, выдержав его в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX — начала XX века. Техническое задание также подразумевает размещение клумб, газонов, фонтана и ландшафтного освещения.